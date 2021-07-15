جامعة أفريقيا العالمية تستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم

– زارالسفيرعلي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم جامعة أفريقيا العالمية برفقة الملحق الثقافي للسفارة الأستاذ عبد الله بن قاسم الهاشمي.

وقال البروفيسورهنود (بحسب سونا) أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا العالمية في تصريح ( لسونا ) “نرحب بزيارة السفيرالسعودي للجامعة وعبرنا عن شكرنا وتقدير الجامعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان علي اهتمامهما بالجامعة كمؤسسة تعليمية عريقة” وثمن دور المملكة العربية السعودية في تأسيس الجامعة ورعايتها منذ ان كانت مركزاً اسلامياً مشيراً الي ان رعاية ودعم المملكة للجامعة لم يتوقف حتي توجت بمنحها للجامعة جائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام التي ستظل وسام في صدر الجامعة.

وأكد سيادته تمسك الجامعة برسالتها التي قامت من اجلها والمتمثلة في نشر اللغة العربية والإسلام الوسطي وتوفير فرص التعليم للطلاب الفقراء في القارة الافريقية والعالم الإسلامي مشيراً الي نجاح الجامعة في الدمج بين العلوم الإسلامية والتطبيقية بإنشائها لكليات الطب وطب الاسنان والعلوم والهندسة والصيدلة والنفط والمعادن وغيرها من الكليات التطبيقية مما أهلها لتصبح جامعة عالمية يشار اليها بالبنان.

وفي ذات السياق وجه السيد مديرالجامعة رسالة شكر للعاملين بالجامعة أساتذة وموظفين وعمال على صبرهم واستمرارهم في العمل بالرغم من الظروف المحيطة بالجامعة والمتمثلة في عدم استقرار صرف المرتبات لقرابة العام ونصف ممايدل علي تفانيهم وحبهم للجامعة.

من جانبه عبر سعادة السفير علي بن حسن جعفر سفير الممكلة العربية السعودية بالخرطوم عن سعادته بزيارة الجامعة والتواجد بين أساتذتها وطلابها واصفاً الجامعة بالصرح التعليمي الكبير والذي اثبت جدارته وريادته عبر السنوات الماضية مؤكداً خلال مخاطبته للحفل المصغر الذي نظمته الجامعة علي شرف زيارته على اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير أساليب ووسائل التعليم الحديثة مما خفف حدة تأثير جائحة كرونا على قطاع التعليم بالمملكة إضافة الي اهتمام القيادة السياسية والتعليمية بالمملكة بالبحث العلمي حتي أصبحت تحتل مكانة في براءات الاختراع بين دول العالم مشيراً الي سعي المملكة لتطوير العلاقات بين الجامعات السعودية والجامعات السودانية في مقدمتها جامعة افريقيا العالمية والتي تربطها مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم السعودية حيث وعد سعادة السفير بالبدء في تنفيذ بنودها في القريب العاجل وجدد الدعوة للسيد مدير الجامعة لزيارة المملكة العربية السعودية للتفاكر والبدء في تنفيذ هذه الاتفاقية مبشراً بالمزيد من التعاون والتبادل العلمي بين الجامعات السعودية وجامعة افريقيا العالمية.

وكشف سعادة السفيرعن تقديم المملكة العربية السعودية لعدد 498 منحة دراسية لطلاب الجامعات السودانية للدراسة بالجامعات السعودية علي كافة المستويات والتخصصات ماعدا التخصصات الطبية واختتم حديثه بأحقية الجامعة وجدارتها بنيل جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لتاريخها الطويل في خدمة أبناء المسلمين في افريقيا وغيرها من قارات العالم.

الدكتور محمد الأمين إسماعيل ممثلاً لأساتذة الجامعة حيا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسفير المملكة العربية السعودية بالسودان مثمناً دور المملكة العربية السعودية في تأسيس الجامعة ورعايتها ودعمها.

وفي حديثه نقل محمد نيانق ممثل الطلاب تحيات وشكر طلاب الجامعة لقيادة المملكة العربية السعودية وسفارتها بالخرطوم كماتقدم بالشكر لإدارة الجامعة علي قيادتها في مثل هذه الظروف وسعيها لتحسين الأوضاع واستقرار الجامعة .

وأشار نيانق الي ان جامعة افريقيا العالمية هي الوجهة الكبرى لأبناء افريقيا والعالم الإسلامي لتلقي العلم ناقلاً مناشدة الطلاب للمملكة العربية السعودية في الوقوف الي جانب الجامعة والنظر اليها كسابق عهدها لضمان استمرارية الدراسة ومساعدة إدارة الجامعة في عقد مجلس امنائها لتوفير الاستقرار الإداري والمالي بالجامعة.

هذا وقامت الجامعة في ختام الزيارة بتكريم سعادة سفير المملكة العربية السعودية بدرع الجامعة.

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







