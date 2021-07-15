توجيه تهمة القتل العمد للمتهم بقتل الشهيد زروق طارق

وجهت محكمة الحصاحيصا التي يتولاها مولانا راشد احمد السيد قاضى المحكمة العامة خلال جلسته اليوم تهمة القتل العمد للمتهم بقتل الشهيد زروق طارق زروق.

وكانت هيئة الاتهام (بحسب سونا) التي مثلها اليوم الأستاذ عاكف إسماعيل بحضور مقدر لمحامي الاتهام قد أغلقت فى جلسة اول امس قضية متماسكة بادلة قوية اقنعت المحكمة التي وجهت التهمة اليوم.

وقال الاستاذ محمد عبدالمتعال جودة المحامي عضو هيئة الاتهام في قضية الشهيد زروق ان توجيه التهمة وفق المادة 130 من القانون الجنائي جاء نتيجة لتقديم قضية متماسكة، واوضح ان هذا الامر اتخذ وقتا طويلا قبل اتخاذ مسارها الطبيعي اليوم.

وابان جودة ان قرار اليوم يؤكد ان هيئة الاتهام قدمت ادلة وبينات يمكن ان يؤسسس لاتهام جيد يعين على تحقيق القصاص.

الجدير بالذكر ان المحكمة ستواصل جلساتها فى الثامن من أغسطس القادم.

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







