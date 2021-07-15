قطاع الأعمال بحزب المؤتمر السوداني ينظم ندوة حول الصناعات الصغيرة

نظم قطاع الأعمال بحزب المؤتمر السوداني ندوة حول الصناعات الصغيرة، بمشاركة وزير الصناعة الاستاذ ابراهيم الشيخ، ووكيل وزارة الصناعة، ورئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير، بجانب العديد من الاكاديميين ورجال الأعمال.

وكشف وزير الصناعة ابراهيم الشيخ خلال حديثه في الندوة ان ٧٧٪ من حجم الصناعات في السودان تتمركز في ثلاث ولايات منها ٦٤٪ بولاية الخرطوم و٧٪ بجنوب دارفور بينما يتمركز ٦٪ الصناعات بولاية الجزيرة، مشيرا إلى أن ٢٣٪ من الصناعات تتمركز في بقية ولايات السودان.

وأوضح(بحسب سونا) الشيخ ان الاهتمام بالصناعات الصغيرة يأتي من إمكانية وسهولة انتشارها في السودان، وقدرتها على محاربة العطالة بشكل كبير، ووجود مساحة لاستيعاب فرص العمل بشكل كبير ومؤثر والاستفادة من الخام المحلي.

فيما أوضح رئيس الحزب المهندس عمر الدقير ان الهدف من المنتدى هو المساهمة في وضع رؤية استراتيجية من أجل البناء، مشيرا لضرورة اسهام الاحزاب والمنظمات المدنية في بناء دولة المؤسسات والإصلاح المؤسسي.

وقال الدقير ان الحديث عن الصناعات الصغيرة يأتي من الاهتمام بقضية التنمية وإدخال مجموعة كبيرة من المواطنين لدائرة الإنتاج.

وقدم المهندس عبداللطيف عثمان محمد ورقة بعنوان الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وآفاق التنمية، حيث تحدثت الورقة عن ماهية الصناعات الصغيرة، وخصائص ومميزات الصناعات الصغيرة، والمعونات التي توجهها.

واوصت الورقة بإنشاء محفظة للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، تفعيل الشراكة بين المراكز الحكومية والخاصة في تدريب الصناعات الصغيرة وتحديد شركات حاضنة تعمل في مجال الواردات او البيع الإجمالي المستورد او المصانع الكبيرة.

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







