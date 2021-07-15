إبادة (٩) أطنان من المواد الفاسدة بجنوب دارفور

ابادة إدارة ضبط الجودة وحماية المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية جنوب دارفور اليوم حوالي (9) طن عبارة عن سلع ومواد فاسدة تم ضبطها بأسواق مدينة نيالا ومحليات اخرى بالولاية.

وقال احمد محمد مدير إدارة ضبط الجودة في تصريح (بحسب سونا) اليوم الخميس أن الكميات المضبوطة جاءت ضمن حملات الإدارة للربع الثاني من العام (2021) وقال ان إدارته تمثل الخط الأول للدفاع عن حماية وصحة الإنسان.

ودعا مدير الجودة المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية حفاظا على صحة أبنائهم وحمايتهم مطالبا المواطنين بالتبليغ الفوري حال وجود أي سلعة تالفة او منتهية الصلاحية لدى الجهات المسؤلة.

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







