قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار

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يبحث الفنان المصري، هاني رمزي، عن صاحب واقعة قطار منوف- طنطا، الذي ضربه موظف التذاكر أمام ابنته.
حيث نشر الفنان على صفحته في تويتر، تغريدة يسأل فيها جمهوره عن الرجل وابنته لدعوته هو وأسرته لحضور مسرحية “أبو العربي” التي تعرض حالياً من بطولة رمزي خلال عيد الأضحى المبارك.
وقال(بحسب العربية) “عاوز أوصل للراجل اللي انضرب من الكمسري أمام بنته الطفلة، لكي أدعوه هو وبنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربي في العيد”.
وبعد انتشار فيديو واقعة تعدي الكمسري بالضرب على أحد الركاب أمام ابنته في قطار منوف- طنطا، بسبب عدم قدرة الراكب على دفع الأجرة، ما أثار غضب الركاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لموقف الكمسري، وتعديه على الراكب بالضرب وإهانته أمام ابنته.
من جهتها، أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه تم إيقاف كمسري القطار عن العمل وتم تحويله للتحقيق الفوري، وأن المخطئ سينال عقوبة مغلظة، وأكدت الهيئة أنه لا تهاون في حق أي راكب.
الخرطوم
(أخبار الخليج 365)
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