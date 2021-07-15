البرهان يشيد بدعم الأمم المتحدة لتحقيق السلام والإستقرار في السودان

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بجهود الأمم المتحدة ودعمها لانجاح الفترة الإنتقالية وتحقيق السلام والإستقرار بالبلاد.

وجدد سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الدعم الميدانى، اتول كاري، حرص الحكومة الإنتقالية وجديتها لإستكمال السلام وتحقيق التحول الديمقراطى في السودان.

من جانبه أكد السيد اتول كارى في تصريح صحفى، عقب اللقاء، انه اطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، على مراحل تصفية البعثة المختلطة للإتحاد الافريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور (يوناميد)، مشيرا إلى أن إكتمال عملية التصفية بدأت بنهاية أمد تفويضها المقرر من قبل مجلس الأمن الدولى، وهى فى الآن في مرحلتها النهائية.

وأضاف(بحسب سونا ) كارى ان عملية تصفية بعثة اليوناميد تمت بنجاح، بفضل التعاون بين حكومة الفترة الإنتقالية وحكومات ولايات دارفور.

وقال كاري انه نقل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي والشعب السوداني تهاني الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







