عقار يشدد على أهمية إتفاق مكونات غرب دارفور

شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير على ضرورة إتفاق كافة المكونات الاجتماعية بولاية غرب دارفور، على العمل من أجل إجراء المصالحات ورتق النسيج الإجتماعى وتعزيز التعايش السلمي، لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتنمية في الولاية.

وأكد لدى مخاطبته، بميدان الساحة بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور حفل تنصيب والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر ضرورة تحقيق السلام بكل مطلوباته واستحقاقاته، داعياََ إلى أهمية تأمين الحدود مع دول الجوار .

وتطرق عقاربحسب ( سونا) إلى الجهود المبذولة لارساء دعائم السلام والأمن في ربوع البلاد، وقال ” لا نريد العودة إلى الحرب التى سببت المعاناة لأبناء السودان “.

وناشد عضو السيادي، مواطني الولاية بضرورة التعاون والتكاتف مع الوالي حتى تنهض الولاية وينعم إنسانها الذي عانى من ويلات الحرب والتهميش، بالأمن والاستقرار .

وحيا عقار صمود وتضحيات مواطني ولاية غرب دارفور، الذين صبروا على فترات الحروب والتهميش المختلفة، داعياً إلى أهمية تناسي الخلافات والعمل بروح واحدة للعبور بالسودان إلى بر الأمان.

وتحدث خلال الإحتفال كل من أمين أمانة حكومة الولاية، ورئيس اللجنة المنظمة للإحتفال مؤكدين ضرورة تضافر الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم والتنمية المنشودة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







