عاجل.. الموارد المعدنية تضبط مواد سامة وضارة بالبيئة بدنقلا

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 15 يوليه 2021

أسفرت حملة المداهمة التي نفذتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية بالتنسيق مع شرطة تأمين المعادن وامن اقتصاديات المعادن وتنسيقية لجان المقاومة والمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية اليوم لحي الديم بمحلية دنقلا عن ضبط أربع خلاطات تستخدم مادة (الثيوريا) الممنوعة والسامة والضارة بالبيئة وصحة الانسان والحيوان



وأكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية المهندس المعتصم اسحاق يوسف في تصريح (لسونا) مواصلة جهود الشركة لمحاربة إستخدام مادة الثيوريا بمواقع التعدين التقليدي والاحياء السكنية والمزارع وذلك للمحافظة علي البيئة وصحة وسلامة الانسان والحيوان وأشار الي خطورة المادة التي بها نسب عالية من السيانيد والزئبق وأضاف أن الفترة الماضية شهدت ضبط كميات كبيرة من الخلاطات التي تعمل بمادة الثيوريا بعدد من محليات الولاية الشمالية وتم القيام بكافة الاجراءات القانونية ومحاكمة أصحاب الخلاطات

من جانبه ناشد منسق لجان المقاومة بالولاية الشمالية الاستاذ مقبول عبد الرحمن شباب لجان المقاومة بالقري والاحياء بضرورة التعاون مع الشركة السودانية للموارد المعدنية والجهات ذات الصلة ورصد مثل هذه المخالفات والظواهر التي تهدد البيئة والمواطن والحيوان وأشار الي أن خطورة مادة الثيوريا تكمن في انها إنتقلت من مناطق التعدين التقليدي الي داخل الاحياء السكنية والمزارع

الي ذلك اشاد الامين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية بالولاية الشمالية المهندس جعفر محمد الزبير بجهود الشركة السودانية للموارد المعدنية وإهتمامها بالمحافظة علي البيئة وجدد تعاون المجلس معها من اجل إنفاذ الكثير من البرامج والانشطة خلال الفترة القادمة بدوره أوضح مدير إدارة البيئة والسلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالشمالية المهندس عبد الرحيم سيد احمد أن محاربة إستخدام مادة الثيوريا في مناطق التعدين التقليدي والاحياء السكنية والمزارع تجد المباركة والمتابعة اللصيقة من قبل المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وكذلك باهتمام كبير من قبل مدير الشركة في الولاية الشمالية وذلك في إطار جهود الشركة وحرصها علي المحافظة علي البيئة وصحة المواطنين والمعدنين مشيرا الي مواصلة حملات مكافحة المادة وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لتبصير المجتمع والمعدنين بخطورة إستخدام مادة الثيوريا والتي تحتوي علي كميات من مادة السيانيد ايضا تكمن خطورة الخلاطات التي تعمل بالثيوريا في انها تستخدم مخلفات التعدين الكرتة التي تحتوي علي مادة الزئبق واشاد بجهود وتعاون تنسيقية لجان المقاومة والحرية والتغيير مع مجهودات الشركة لمحاربة إستخدام مادة الثيوريا ومنع إنتشارها بالولاية الشمالية