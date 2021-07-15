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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الناشطة والفنانة الشابة (روني) وهي تنهار بالبكاء بعد أن قامت بعرض لوحة رسمتها طالبت فيها مبلغ قدره (200) دولار.
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد ذكرت روني أنها تعدت مرحلة الثلاثين عاما ومن حقها أن لاتطلب من أسرتها المساعدة ،كما أضافت أنهت لم تقم بفعل شيء يستعار منه مثلما تفعله بعض الفتيات على السوشيال ميديا.
بينما ردت على الأشخاص الذين تنمرو عليها بسبب ثمن اللوحه التي عرضهتا قائلين (الناس مالاقية تأكل وانتي تعرضي لوحة بالمبلغ ده) ردت عليهم بأنها مواطنه مثلهم وتمر بنفس المعاناة التي يمرون بها وان من حقها أن تعرض لوحتها بالسعر الذي تختاره.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: فتاة سودانية تدهش بالبكاء بعد عرضها لي لوحة باهظة الثمن وجدت تنمر كبير من المارة في شوارع العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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