كميات ضخمة من الأضاحي بالخرطوم وتوقعات بانخفاض الأسعار

رصدت مصادر ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخراف بأسواق الخرطوم وفي جولة بأسواق قندهار والخرطوم بحري والخرطوم تباينت الأسعار ما بين 35 إلى 80 ألف جنيه.

واستطلعت المصادر عدداً من التجار أفادوا بأن الأسعار مرتبطة بحجم الأضحية التي تتراوح ما بين 35 إلى 80 ألف جنيه ولاحظت، أيضاً وصول كميات ضخمة من الخراف واردة من أسواق كردفان وتوقع تجار بحسب صحيفة التيار، إنخفاضاً نسبياً في الأسعار سيما وأن الأسعار الملتهبة فوق طاقة المواطنين كما أن المصالح الحكومية والقوات النظامية وفرت كميات ضخمة لمنسوبيها فيما تعرض بعض الجهات الخراف عن طريق الوزن ليصل متوسط الأضحية 37 ألف جنيه .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







