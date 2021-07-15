خروج (40) شركة عن العمل بقطاع النقل

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كشفت غرفة البصات السفرية، عن خروج نحو 40 شركة عن العمل في القطاع.
وقال الأمين العام للغرفة، حسن عبد الله، في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إن خروج الشركات القى بظلال سالبة على القطاع، ورد حسن، اسباب خروج الشركات إلى تكبدها خسائر وصفها بـ”الفادحة” وقدرها بمليارات الجنيهات.
وأشار حسن، إلى تحديات تجابه العمل في قطاع النقل، أبرزها إرتفاع تكلفة التشغيل وآثار جائحة كورونا، بجانب السياسات الاقتصادية التي أنتهجتها الدولة متمثلة في تحرير أسعار الوقود.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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