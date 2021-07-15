مجلس السيادة يتسلم أسماء مرشحي (الحرية والتغيير) لمنصب رئيس القضاء

سلمت اللجنة القانونية ب(الحرية والتغيير) مجلس السيادة ، أمس ، اسماء المرشحين لمنصب رئيس القضاء . وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع التأم مساء امس الاول بالقصر الجمهوري بين (الحرية والتغيير) و6 من اعضاء المجلس السيادي ، مشيرة بحسب صحيفة السوداني، الي ان اللجنة القانونية شددت علي أعضائها بعدم ذكر اسماء المرشحين لوسائل الإعلام . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







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