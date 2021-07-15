والي غرب دارفور: سنُحاسب كل من يرتكب جريمة وفقاً للقانون

قال والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، إنه وعقب تسلمه لمهامه بالولاية سيقوم بزيارة تشاد لتقديم واجب العزاء في وفاة إدريس ديبي والجلوس مع القادة التشاديين لتفعيل القوات المشتركة بين الدولتين منعاً للجريمة والتهريب.

وأكد الوالي بحسب صحيفة الصيحة، استعداده للعمل من أجل عودة النازحين لقراهم وتأمين الموسم الزراعي، وتعهد بمحاسبة كل من يرتكب جريمة وفقا للقانون، وشدد على ضرورة الإسراع في إنفاذ بند الترتيبات، وقطع بعدم العودة للحرب مرة أخرى، مطالباً بضرورة نشر القوات المشتركة لحفظ الأمن بدارفور، وأقر بأن خروج بعثة “يوناميد” ترك فراغاً أمنياً، وناشد خميس بنبذ العُنصرية والجهوية والعمل من أجل بناء البلاد، مؤكداً أن النظام السابق عمل على إشعال نار الفتنة القبلية، وناشد الإدارة الأهلية بالجنينة رتق النسيج الاجتماعي، داعياً الجميع للوحدة والتعايش السلمي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







