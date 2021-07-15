السودان يشارك في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز

شارك السودان في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نصف السنوي لوزراء خارجية دول عدم الانحياز، أمس الأربعاء الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢١م، افتراضيا، والذي قامت باستضافته جمهورية أذربيجان، بصفتها الرئيس الحالي لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز.

ورأست وفد السودان السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد، الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بحسب (سونا)، كما شارك كل من المستشار محمد أحمد حجير مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة والسكرتير الثاني مصطفى المبارك رحمة الله.

شهد المؤتمر الذي عقد افتراضياً، مشاركة واسعة من دول الحركة ورأس الاجتماع وزير خارجية جمهورية أذربيجان الذي أكد في كلمته أهمية دور الحركة في هذه الفترة التي شهدت انتشارا غير مسبوق لجائحة كرونا حول العالم، ضمن تحديات أخرى، وأهمية تعزيز دور الحركة لضمان نظام دولي عادل قائم على التعددية و نبذ كل ما من شأنه تكريس الآحادية.

و تناول بيان السودان الذي ألقته السفيرة إلهام، التعبير عن التعاطف مع كل الدول، خاصة تلك التي عصفت بها جائحة كرونا بتأثيراتها الكارثية على الأرواح والمجتمع والاقتصاد، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي للتصدي للجائحة، مؤكدة أهمية استدعاء روح مؤتمر باندونق والمبادئ التي وضعها الآباء المؤسسون لمواجهة التهديد الذي يمثله فايروس “كوفيد” المستجد.

استعرض البيان كذلك التطورات السياسية الكبيرة التي شهدها السودان بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة بالتركيز على بناء السلام و قضايا الانتقال والإصلاح المؤسسي والهيكلي، سيما الإصلاح الاقتصادي.

و دعا البيان كذلك أعضاء حركة عدم الانحياز لتعزيز عوامل الاتحاد من أجل ترقية مصالح الدول النامية، وبصورة أخص لدعم جهود التحرر والازدهار والسلام العالمي، ومخاطبة مواضيع الديمقراطية والحكم الرشيد وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







