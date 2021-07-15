مطالبات نسوية بوقف قطع اليد والرجل من خلاف لاحد عصابات النيقروز

طالبت كيانات مجتمع مدني ومنظمات نسوية بإلغاء حكم قضائي بـ”قطع من خلاف” في حق شاب أدين بنهب 23 ألف جنيه سوداني -نحو 48 دولار.

وقطع اليد والرجل من خلاف (اليد اليمنى والرجل اليسرى) هو أحد أحكام القانون الجنائي في السودان المستمدة من الشريعة الإسلامية يطبق على السرقة والنهب أو الاعتداء عل النساء تحت تهديد السلاح، وصدر الحُكم في 23 يونيو الفائت، بموجب المادة 168 من القانون الجنائي المتعلقة بـ “الحرابة” ضد شخص أدين بارتكاب جريمة نهب مبلغ 38 ألف جنيه سوداني (ما يعادل 48 دولار أمريكي) وجهاز تلفون محمول.

وقالت كيانات نسوية وحقوقية، في بيان، بحسب صحيفة الانتباهة، الأربعاء؛ إننا نُطالب بـ “إيقاف تنفيذ هذه العقوبة الشنيعة فورًا واستبدالها بما يتناسب والجريمة المرتكبة”.

ودعت الكيانات إلى إجراء إصلاحات في منظومة القوانين وإلغاء “العقوبات للا إنسانية والمهينة”، إضافة للتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







