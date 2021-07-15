الشيوعي: قانون النقابات الحالي الأسوأ في تاريخ السودان

انتقد الحزب الشيوعي قانون النقابات 2021، ووصفه بأنه الأسوأ بين القوانين في تاريخ النقابات السودانية.

مع ذلك، قال عضو الحزب الشيوعي مختار عبد الله، في مؤتمر صحفي امس الأربعاء، إن القانون وضع لتفتيت الحركة النقابية، ولا يمكن أن يخدم قضية العمال إذ أنه سُن لمصلحة الرأسمالية الطفيلية.

وأشار إلى أن الطبيعة الهيكلية التي رسمها القانون لبنية العمل النقابي منصبة على تقسيم الحركة النقابية رأسيا إلى ست فئات انشطارية، تقود في محصلتها إلى القضاء على الحركة برمتها.

في ذات السياق وصفت عضو الحزب بثينة خرساني، سعي الجهات المختصة لإجازة وتسويق القانون من منظمة العمل الدولية بأنه عمل مهين للحركة النقابية، وأشارت إلى أن صدوره من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العمل يضع عليه علامة استفهام يجب التوقف عندها طويلاً.

من جهته أوضح عضو الحزب عبد العزيز التوم بحسب صحيفة الانتباهة، أن محاولة تعديل قانون المنشأة (قانون 2020)، يجعل منه قانونا غير صالح للحركة النقابية، لأنه يقطع طريق تطورها التاريخي ويخل بأدائها الوظيفي، ودعا إلى مقاومة القانون والعمل على إسقاطه وعدم تمريره.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







