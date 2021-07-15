شاهد اتّهام يكشف عن إمكانية استعادة خط هيثرو

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كشف مدير الإدارة القانونية السابق بشركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، عن توثيق وزير العدل الأسبق بالعهد المباد محمد بشارة دوسة، لعقد دخول مجموعة عارف الكويتية كمساهم وشريك في “سودانير”، وأكد في ذات الوقت إمكانية استعادة “سودانير” لزمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو في حال توفر إمكانيات وأسطول طائرات ذات طراز محدد وتتماشى مع إجراءت السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي بالمطارات.
وقال شاهد الاتهام الخامس في قضية التصرف في خط هيثرو، رئيس الإدارة القانونية السابق بشركة “سودانير”، ياسر سيد أحمد الحسن، للمحكمة بحسب صحيفة الصيحة، إنّ وزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة، قام بتوثيق اتفاقية دخول مجموعة عارف الكويتية كشريك ومساهم في “سودانير”، في الوقت الذي نبه فيه الى أن عقد “مخارجة” عارف من “سودانير” قامت بتوثيقه المستشارة القانونية بـ”سودانير” أسماء كشة.
وكشف الشاهد للمحكمة بأنه وحسب لجنة التحقيق، لم يتم بيع خط هيثرو المملوك لـ”سودانير” للشركة البريطانية (بي اي ام )- وإنما ما تمّ هو اتفاقية تبادل بالرمز لزمن الهبوط والإقلاع بهيثرو دون مقابل مالي، مشدداً على أن شركة عارف الكويتية أو أحد منسوبيها لم تتسلّم عائدا ماديا جراء التبادل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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