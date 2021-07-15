السودان : نرغب في تصدير اللحوم إلى أوروبا عبر تركيا

قال وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم عبد النبي، إن السودان يرغب في تصدير اللحوم إلى أوروبا عبر تركيا.

جاء ذلك في تصريح، على هامش استقباله السفير التركي في الخرطوم عرفان نذير أوغلو، في مقر الوزارة.

وأكد على أهمية لقائه السفير التركي في الخرطوم، خاصة عقب زيارة وفد يضم 5 وزراء سودانيين إلى تركيا في 27 مايو/ أيار الماضي.

وأشار إلى أنهم اطلعوا عن قرب على خبرات تركيا في مجال الثروة الحيوانية، معربا عن أملهم في الاستفادة من تجاربها.

ولفت إلى أنه سيزور تركيا للمرة الثانية عقب عيد الأضحى المبارك، قائلا بحسب الاناضول: “سنجري مشاريع تعاون مهمة بين البلدين، ونقدر وقوف تركيا إلى جانب السودان، ونأمل التوصل إلى تنسيق شامل بين البلدين”.

وأوضح أنه تناول مع السفير نذير أوغلو، موضوع تصدير اللحوم السودانية إلى تركيا، وإلى أوروبا عبر تركيا، وأنهما اتفقا على تشكيل هيئتين من كلتا الوزارتين بهدف تطبيق المعايير الدولية اللازمة من أجل تصدير اللحوم السودانية إلى تركيا.

من جانبه، لفت السفير التركي إلى إمكانيات وفرص التعاون الكبيرة بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية، أسوة بباقي المجالات، مؤكدا على استعداد بلاده لمشاركة خبراتها مع السودان في هذا المجال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







