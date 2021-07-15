الشرطة تكشف عن إحباط مُحاولة ثانية للتفجير ببورتسودان

كشف الناطق باسم الشرطة اللواء عمر عبد الماجد، عن إحباط محاولة ثانية لتنفيذ تفجير في مدينة بورتسودان.

وقال عبد الماجد، إنّ الأوضاع في ولاية البحر الأحمر بشكل عام، ومدينة بورتسودان بالتحديد أصبحت هادئة ومُستقرة، وأكد أن هنالك إصرارا كبيرا على عودة الحياة لطبيعتها رغم التفجير الذي حدث في حي سلبونا، وأعلن أن السلطات أحبطت مُحاولة تفجير أخرى في فندق بنفس الحي.

وأوضح عبد الماجد أن القوات المشتركة وصلت بورتسودان، وتم رفع المتاريس من الشوارع بمعاونة المواطنين الذين لديهم رغبة في عودة الحياة لطبيعتها، وشدد على اهتمام قيادة الدولة بما يجري في البحر الأحمر وخاصةً بعد هذا التّطوُّر الجديد في الأحداث، وكشف بحسب صحيفة الصيحة، عن ضبط عددٍ من المُتّهمين وترحيلهم الى الخرطوم للتحقيق معهم. وأضاف بأنّ الشرطة ستكشف وتُملِّك كل المعلومات للرأي العام بعد استكمال عمليات التحقيق، ولفت إلى أنّ الوفد الحكومي الاتحادي، الذي وصل المدينة، زار أهالي الضحايا وقدّم واجب العزاء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







