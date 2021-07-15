وزير الاستثمار: نزع (170) مشروعاً مُخالفاً للقوانين

كَشَفَ وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، عَن نَزع «170» مشروعاً مُخالفاً للقوانين لصالح الحكومة السودانية.

وأكد الوزير بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ أغلب المشاريع التي تمّ نزعها لصالح الحكومة اُستغلت في أغراضٍ غير التي جَرَى التّصديق عليها، ونوّه لوجود مشاريع تحت المُراجعة والتقييم. وقال إنّه بصدد تسجيل زيارة لمشروع «أمطار» عقب عُطلة عيد الأضحى، للوقوف عليه ومن ثَمّ إصدار قرار بشأنه.

ونفى الوزير إبرام عقود مع مستثمرين تخول لهم الاستفادة من الأراضي الزراعية لآمادٍ تصل «99» عاماً، واتّهم قيادات في النظام السابق بتخصيص أراضٍ لمستثمرين بغير وجه حقٍ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







