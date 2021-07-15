التحالف السوداني: لولا حميدتي لما تحقّق السلام

أكد التحالف السوداني جناح سعيد ماهل، أنه لولا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” لما تحقّق السلام.

واستعرض التحالف السوداني قطاع شمال دارفور، قواته والتي يبلغ قوامها ٢٠٠ عربة و٦٢٠٠ جندي بقيادة اللواء صالح إبراهيم.

وأعلن صالح جاهزية قواته لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية وفق اتفاق سلام جوبا، داعياً الحكومة لاستعجال تنفيذ الملف، مؤكداً وقوفهم سنداً ودعماً للقوات المسلحة لحماية وتأمين الحدود، وأعرب عن أمله في أن تصبح دارفور آمنة مُستقرّة من كل النواحي، داعياً الجميع لنبذ الجهوية والقبلية، مشيراً إلى أن الولاية عانت خلال فترة حكم النظام البائد من حروبات وصراعات قبلية أدّت لتأخُّر التنمية وزعزت أمن واستقرار المواطن، وشدد على ضرورة التعايش، مؤكداً بحسب صحيفة الصيحة، أنها خير من الحرب التي وصفها بالخراب، مطالباً بضرورة التنمية وعودة النازحين لقُراهم وتأمين الموسم الزراعي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







