مُرور الخرطوم تحجز عدداً من الدراجات البخارية “بدون لوحات”

حجزت إدارة مرور ولاية الخرطوم، عدداً من الدّرّاجات البخارية التي تتجوّل في الشوارع بدون لوحات.

وأكدت مصادر، مواصلة إدارة المرور تنفيذ حملات واسعة لضبط السيارات والدّرّاجات بدون لوحات، وأوضحت بحسب صحيفة الصيحة، أنّ حملة حجز السيارات والدّرّاجات ستطال جميع المركبات، ونوّهت إلى ضبط عددٍ كبيرٍ من المركبات المُخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المُواطنين بضرورة التّبليغ الفوري عن كل ما يُهدِّد سلامة المُواطنين عبر الرقم (777) أو أقرب دورية أو رجل مرور في الطريق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







