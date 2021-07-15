محفظة تمويلية بريادة الادخار لبرنامج (سلعتي)

أعلن المدير العام المكلف لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية محمد مقبول التوم، جاهزية المصرف لريادة محفظة تمويلية لتمويل برنامج (سلعتي) الذي أطلقته الدولة لتخفيف أعباء المعيشة. وقال المقبول في الاجتماع التشاوري المشترك مع الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية (سلعتي) برئاسة المصرف، إن تمويلات مصرف الادخار تخدم رسالته الأولى في التنمية الاجتماعية، وأبدى المقبول استعداد المصرف لتقديم التمويل بما يمكن من توسيع برنامج سلعتي ليغطي كافة المستهدفين، وأشار إلى أن برنامج سلعتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم حال دون انفلات الأسعار للسلع العشر التي يقدمها البرنامج.

وأكد المدير العام للشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، عمر الأمين يوسف، انطلاق مرحلة جديدة لبرنامج سلعتي مع تأسيس محفظة تمويل تشترك فيها كافة البنوك، وقال إن الشركة التي تأسست في العام الماضي لتوفير السلع الضرورية لعدد خمس ملايين أسرة، تمكنت من خلق علاقة شراكة مع عدد كبير من المصانع وشركات الإنتاج، الأمر الذي جعلها تنفذ خمس دورات تسويقية بفارق أسعار يزيد عن 30% مشيراً إلى وصول خدمة سلعتي لكافة ولايات السودان.

وأكد مجاهد علي، نائب المدير العام، أن الشركة تسعى للتصنيع والإنتاج، ورغم قصر فترة التأسيس إلا أنها تمتلك مصنعاً للتعبئة ولديها اتفاقات واشتراطات مع الموردين تلزم بأن تستمر صلاحية المنتجات لمدة عامين، وبأسعار التكلفة دون هامش ربح، مؤكداً بحسب صحيفة الصيحة، نجاح التجربة، حيث يتم التنفيذ عبر الجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة الأحياء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







