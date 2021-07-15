تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية النقل النهري

أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال، جلسة محاكمة المتهمين في قضية النقل النهري، لتغيب هيئة الاتهام. وتغيبت هيئة الاتهام عن الجلسة للارتباط بقضية التصرف في خط هيثرو التي جاءت متزامنة مع ذات الجلسة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







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