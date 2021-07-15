الدفاع المدني ولاية الخرطوم يفتتح منشآت جديدة

دشن اللواء شرطة / عثمان عطا مدير دائرة الدفاع المدني ولاية الخرطوم الاربعاء إستراحة القوة بمبنى الدفاع المدني بمحلية الخرطوم بالاضافة إلى ترميم وإعادة تأهيل عدد من المباني بالمحلية وذلك بحضور مدير دائرة الشئون العامة بالولاية اللواء شرطة /حامدالعبيد ومديرالشئون الادارية ومدير دائرة الطواري، و مدير الوقاية والسلامة وعددمن الضباط، وبحسب المكتب الصحفي للشرطة أن إفتتاح هذه المنشأت تأتي في في إطار تحسين بيئة العمل والإهتمام بالفرد ليقوم بواجبه الشرطي ويسهم في تجويد الاداء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







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