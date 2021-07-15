حملات مشتركة لضبط المخالفات والمركبات غير المقننة بولاية القضارف

تواصل إدارة شرطة مرور ولاية القضارف حملاتها لضبط المخالفات والمركبات غير المقننة بذلك

وأوضح اللواء شرطة حقوقي/ كمبال حسين كمبال مدير شرطة ولاية القضارف أن الحملات تاتي في إطار الجهود المبذولة لإدارة شرطة مرور القضارف في العمل المنعي من جهته أضاف العقيد شرطة/ عوض حسن علي جبارة مدير إدارة مرور ولاية القضارف وفق (المكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطيات المتواصلة تهدف للقضاء على الظواهر السالبة والمركبات غير المقننة إلى جانب تفعيل القوانين المرورية وفرض هيبة الدولة

واشار الى أن الحملات نوعية وتشمل جميع محليات القضارف موضحا أن الضبطيات اليومية للمخالفات تتراوح بين(213)الى(326) ذلك بالتنسيق مع جميع الوحدات الشرطية والقوات النظامية الاخرى .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







