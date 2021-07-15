ضبط عربة بوكس ودفار محملة بأسطوانات غاز مهربة

تمكنت قوة المعبر 16 المعروف بحجر العسل من ضبط عربه دفار تحمل عدد 91 اسطوانه غاز بدون تصريح او أوراق رسمية من أي جهة حكومية وبالعودة لتفاصيل البلاع وفق (المكتب الصحفي للشرطة) بانه أثناء تمركز القوة المرابطة بالمعبر لفحص الأوراق والمستندات الرسمية للمركبات التي تمر بالمعبر صادف مرور عربة دفار عليها مشمع بغطاء بلاستيكي في الصندوف الخلفي للمركبة وعند فحص المستندات الخاصة بالعربة والسائق من قبل قوة الارتكاز الليلي بشرطة المعابرلاحظ قائد القوة علامات الارتباك الواضحة علي محيا قائد المركبة وبناء علي ذلك أصدر توجيهاته بتفيش المركبة

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط المعروضات المذكورة أعلاه وعلي ضوء ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم 5866 بالقسم الشرقي الخرطوم في مواجهة المتهم تحت المادة 57 من القانون الجنائي

وفي ذات السياق فأن قوة المعبر 16 بحجر العسل تمكنت ابضا من ضبط

عربة بوكس تحمل عدد 25 اسطوانة دون تصديق وبموجب ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية تحت المادة 57 من القانون الجنائي في مواجهة المتهم ،وذلك بالقسم الشرقي الخرطوم من جهة اخري نفذت فرعية جبل أولياء حملة أمنية كبري أسفرت عن حجز عدد 6 دراجات نارية بدون لوحات بالإضافة لركشة بدون لوحات وعند تفتيشها عثر بداخلها بداخلها عدد 16 قارورة من الخمور البلدية تخص عدد 3متهمين كانوا يستغلونها وبموجب ذلك تم إتخاذ اجراءات قانونية ومستمر التحري معهم لكشف المزيد من ملابسات وإبعاد القضية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







