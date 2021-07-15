حمدوك يلتقى مدير مؤسسة التنمية الدولية

أثنى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك على الدور المهم والدعم الذي تقدمه الوكالة الدولية للتنمية لحكومة الفترة الانتقالية مما أسهم فى توفيق أوضاع السودان مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

جاء ذلك لدى لقائه المدير التنفيذى للوكالة الدولية للتنمية على هامش القمة الأفريقية المصغرة المنعقدة بكوت ديفوار حول التجديد العشرين لموارد الوكالة الدولية للتنمية.

وأشار د. عبدالله حمدوك وفق( سونا) إلى أن هذا التعاون قد أتاح مصادر من شأنها أن تساعد حكومة الفترة الإنتقالية فى تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية فى مجالات الري والزراعة والكهرباء والبنية التحتية بالإضافة إلى مجالات الصحة والتعليم. وأكد سيادته حرص الحكومة السودانية على استمرار هذا التعاون لمواصلة دعم الوكالة الدولية للتنمية للسودان فى الفترة المقبلة.

من ناحيته هنأ المدير التنفيذى للوكالة الدولية للتنمية رئيس الوزراء وحكومة الفترة الانتقالية على الإصلاحات الهيكلية التى أجريت على الاقتصاد السوداني والتقدم الكبير الذى أنجز لتوفيق أوضاع السودان وإدماجه فى الأسرة الدولية ووصول السودان إلى نقطة القرار فيما يخص إيفاء الديون الخارجية والجهود التى أسهمت فى توفير برامج لتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين.

وناقش الاجتماع البرامج الإجتماعية المهمة التى ينبغي أن تنفذ والإسراع فى إنفاذ المشاريع المخطط لها حتى يشعر المواطن بالآثار الإيجابية للدعم الدولي فى أسرع وقت ممكن.

وتتواصل لقاءات رئيس مجلس الوزراء غداً بعقد القمة التى تحظى بمشاركة عدد من الرؤساء الأفارقة إلى جانب مندوبي الدول والمؤسسات المانحة والداعمة للوكالة الدولية للتنمية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)