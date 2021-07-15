النائب الأول يشدد على ضرورة أيلولة منشآت “يوناميد” لمواطني دارفور

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على ضرورة أيلولة منشآت وممتلكات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور “يوناميد”، لمواطني دارفور.

جاء ذلك لدى لقائه بالخرطوم الاربعاء وفداً من الأمم المتحدة برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني اتول كاري.

ورحب النائب الأول بالوفد الأممي، مشيداً بدور الأمم المتحدة ومساعدتها للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة في ذلك الصدد.

وأشاد دقلو بالجهود الكبيرة التي بذلتها قوات “يوناميد” في حفظ السلام والاستقرار في السودان ودارفور على وجه الخصوص، مؤكداً اطلاعه على الترتيبات المتعلقة بمغادرة البعثة.

من جانبه، قال كاري إن النائب الأول راضياً عن التقدم الناتج عن الجهود المشتركة بين السودان والأمم المتحدة والجداول المتعلقة بسحب المكونات العسكرية والشرطية لبعثة يوناميد.

وأضاف أن البعثة شرعت في تصفية وجودها في السودان، وأبدى أمله في إكمال المهمة قبل الموعد المحدد. وهنأ النائب الأول على إنجاز اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكداً دعم الأمم المتحدة وبرنامج تمويلها الخاص بالتنمية الاقتصادية والإجتماعية المستمر لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)