الاتحاد يقيم ورشة البروتوكول الصحي وتنفيذه في الناحية الامنية بالاستادات

نظم الاتحاد السوداني لكرة القدمSFA الاربعاء ورشة عن البروتوكول الصحي وتنفيذه في الناحية الامنية، بمشاركة من شرطة العمليات وامن الملاعب وشرطة المرور والقوات المسلحة.

وشرف الورشة البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد وقادة وأعضاء الاتحاد ، واللواء شرطة النذير خضر مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد ابراهيم احمد ادم مدير العمليات، والعميد خوجلي خيرالله مدير أمن الملاعب، والعميد عمر باشري من القوات المسلحة، كما شارك عدد من مسئولي الكرة في أندية الدوري الممتاز الى جانب القوات النظامية.

واكد المهندس نصرالدين حميدتي الذي افتتح الورشة وفق ( سونا) على الدور الفاعل للقوات النظامية في قيادة مباريات كرة القدم، والتعاون الكبير بين الاتحاد والقوات النظامية منذ أمد بعيد، مؤكداً على أن الورشة تدعم سياسة الاتحاد الرامية إلى تجويد العمل في الملاعب بشكل أكبر لضمان أفضل عملية تنظيمية للمباريات وفق متطلبات الفيفا والكاف.

وقدمت خلال الورشة محاضرة عن البروتوكول الامني تحدث فيها الاستاذ هشام محمد أحمد المنسق الامني للاتحاد السوداني لكرة القدم، والمعتمد منسقاً أمنيا وطنيا من الاتحاد الافريقي لكرة القدمCAF، وشرح محمد أحمد تفاصيل البروتوكول والتعديلات التي تمت عليه خلال الفترة الماضية ، واستعرض الاشراقات التي تمت في تنفيذ البروتوكول خلال المباريات الماضية، اضافة الى بعض الاخطاء التي صاحبت ادارة المباريات وتحديدا القارية، مع استعراض بعض النماذج العالمية احتياطا حتى لا تظهر في السودان خلال الفترة المقبلة،

وقدم المنسق الامني شكره للقوات النظامية واندية الدوري الممتاز ووسائل الاعلام للتجاوب الكبير مع حضور الورشة من اجل تحسين العملية التنظيمية.

وأوضح الدكتور مكي زهير مكي المنسق الطبي بـCAF خلال المحاضرة الثانية أن الالتزام بالبروتوكول يحمي كل منظومة كرة القدم وايضا اسرهم من اي مخاطر مرتبطة بفايروس كورونا، مشدد خلال المحاضرة على التفاصيل الخاصة بمناطق اللاعبين والمدربين والجماهير، وحدد الاجراءات التي اضافها CAF مؤخرا على البروتوكول.

ودار نقاش مطول خلال الورشة بين المشاركين والمحاضرين، حول بعض النقاط الخاصة بتنظيم المباريات وبعض الصعوبات التي تواجه المشاركين في العملية التنظيمة، وتطرق النقاش الى العملية الاعلامية في المباريات، وضرورة العمل بشكل مشترك بين كل المنظومة من لجنة منظمة ومنسق امني وجهات نظامية واداريين بالاندية واعلاميين من اجل انجاح عملية تنظيم المباريات، وتم التأمين على مقترحات بعقد جلسات في الفترة المقبلة بين اللجنة المنظمة والمنسق الأمني بالاتحاد والقوات النظامية من جهة، والقوات النظامية والاعلاميين الميدانيين من أجل تنسيق كافة أمور العملية التنظيمة حتى تمضي بسلاسة.

واكد البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد خلال كلمته على الدور الكبير الذي تقوم به القوات النظامية، مشيرا الى ان رياضة كرة القدم ما كان لها ان تستمر او تمارس نشاطها بشكل طبيعي لولا الدعم الذي تجده في الجانب الأمني من القوات النظامية بمختلف مسمياتها،

وذكر البروفيسور شداد ان الشرطة تعتبر شريك للاتحاد في تنظيم فعالياته، وابان ان الاتحاد لا يستطيع ان يوفي الشرطة حقها مهما فعل، واعتبر ان الورشة مفتاح مبشر لمزيد من التجويد في الفترة المقبلة.

وبدوره أبدى اللواء شرطة النذير خضر مدير الادارة العامة للمباحث سعادتهم باقامة هذه الورشة ،مبينا انه رياضي ومحب لكرة القدم، وذكر ان الشرطة والقوات النظامية دائما ما تسعى الى ما يقود مباريات كرة القدم الى بر الامان، ورحب اللواء النذير بكل المبادرات والورش التي تدعم تطوير العملية التنظيمية في مباريات كرة القدم، وأيد العميد ابراهيم احمد ادم خلال كلمته على ضرورة عقد جلسات تنسيق مقبلة بين كل الاطراف حتى يتحقق النجاح المنشود، وأيضا أكد العميد خوجلي خير الله على أن أمن الملاعب يعي مهمته في الملعب تماماً، مؤكدا حرصهم على تقديم الدعم الامني بصورة مثالية لكل المنظومة المشاركة في المباراة.

وشارك في الورشة التي بدات في العاشرة صباحا واختتمت في الخامسة مساءا 60 دارساً، وتم تسليم الشهادات لكل المشاركين عقب نهاية الورشة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







