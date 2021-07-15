الداخلية : اعتماد خطة امنية جديدة بولايةالبحر الاحمر

اعلن وزير الداخلية الفريق اول عز الدين الشيخ اعتماد خطة امنية جديدة بولاية البحر الاحمر موكدا التزام اللجنة الامنية بتطبيقها للحفاظ علي الامن والاستقرار بالولاية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد الوزاري مساء الاربعاء ببورتسودان في ختام برنامج زيارة الوفد الحالية للولاية، حيث اوضح وزير الداخلية وفق ( سونا) ان التحقبقيات جارية لمعرفة كيفية وصول المتفجرات التي تم استخدامها في احداث نادي الامير ببورتسودان الي ايدي المواطنين.

موضحا ان ملف قضية التفجير في نادي الامير والمتهم في هذه القضية تم تحويلهم الي الخرطوم, كما تحدث في المؤتمر النائب العام المكلف مبارك محمود، موضحا تحريك عدد (9) بلاغات من اصل (58)بلاغ مؤجل في قضايا الصراع القبلي ببورتسودان منذ 2019م، مشيرا الي تخصيص قاضي استئناف للنظر في هذه البلاغات، كما اشار الي الترتيبات الجارية لتعدبل قانون الاسلحة والذخائر.

من جانبه الوالي مهندس عبد الله شنقراي اكد استقرار الاوضاع الامنية بالولاي، موضحا ان اللجنة الامنية بالولابة تسعي جاهدة لدرء الفتن وعمل التحوطات اللازمة للحفاظ علي الامن والاستقرار.

يذكر ان الوفد الوزاري وصل الي ولاية البحر الاحمر يوم الاحد الماضي الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري انفاذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتوجه الي بورتسودان للوقوف علي الاوضاع الامنية علي خلفية احداث الصراع القبلي ببورتسودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







