د. حمدوك يصل كوت ديفوار

وصل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى مدينة أبيدجان عاصمة جمهورية كوت ديفوار عصر اليوم، استجابةً لدعوة الرئيس الإيفواري الحسن وتارا للمشاركة في القمة المصغرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والتي ستعقد يوم غدٍ الخميس، بهدف دعم التعافي الاقتصادي الثابت لدول إفريقيا عقب جائحة كورونا، وتعزيز التحول التنموي بالقارة.

ويجري رئيس الوزراء عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش القمة يبحث خلالها مع قادة عدد من الدول والمؤسسات المالية الدولية آفاق تطوير علاقات السودان الاقتصادية الثنائية ومع مؤسسات التمويل الدولية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الحكم المحلي علي كلوباني ووزير المالية آدم كلوباني.

الخرطوم(أخبار الخليج 365 )







