إعادة تأهيل مستشفى الخرطوم من أولوياتنا العليا

سجلت وكيلة وزارة الصحة المكلفة دكتورة يسرا محمد عثمان، زيارة تفقدية لمستشفى الخرطوم، للوقوف على مجريات خطة إعادة وتأهيل المستشفى، ووقفت على كل الأقسام العاملة، حيث أعطت الزيارة الأولوية لقسم الحوادث والطوارئ بعد تأهيله وتشغيلة، فضلًا عن المجمعات الجراحية والتوسع فيها.

وأكدت الدكتورة أن الوزارة (بحسب سونا) بصدد وضع هيكلة وخطة لتشغيل المستشفى بالتعاون مع شركائها، ووجهت الوكيلة لتوفير الأدوية من الإمدادات الطبية لكافة الأقسام، فضلاً عن معالجة الإشكاليات التي تواجه تشغيل المعمل، ووضع الترتيبات الأخيرة لتشغيل العناية الوسيطة والمكثفة.

وأكدت أن وزارة الصحة الاتحادية تعتبر أن تشغيل مستشفى الخرطوم وتطويره يعد من ضمن أهداف وواجبات الوزارة العليا في إعادته لوضعه التاريخي الرائد الذي يستقبل الحالات من كل بقاع البلاد ويخفف الضغط على المرافق الصحية ويقلل العبء على المواطنين ويقدم خدمة صحية متطورة للمرضى ويسهل الوصول للخدمات بحكم مقر المستشفى في وسط العاصمة.

وتقدمت يسرا بالشكر للمبادرة الشجاعة التي تبناها تجمع الحرفيين لصيانتهم للأسِرَّة. وأكدت أن مثل هذه المبادرات تحتاجها البلاد للخروج من الوضع الراهن.

وفي الأثناء اطمأن مدير مستشفى الخرطوم البروفيسور الفاتح بخاري على سير الترتيبات لتأهيل وتشغيل المستشفى بشكل مستقل، وأشاد المدير بالجهود التي بذلت من أجل إعادة تأهيل المستشفى وتشغيله، وقال “خطتنا هي فتح الأبواب أمام المرضى عند تجهيز الأقسام وليس الانتظار لفتح المستشفى بشكل كلي”، ويضيف أن الأقسام التي تعمل الآن هي “جراحات الأطفال، المسالك البولية، الجراحة العامة، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب وقسم جلطات المخ”، مع وجود أجهزة مناظير. و أوضح أنه سوف تتم إضافة قسم أمراض الجهاز الهضمي وقسم جراحة الجهاز الهضمي لأول مرة في مستشفى الخرطوم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365 )







