رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة

ـ استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية(بحسب سونا) إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع التعاون المشترك لآفاق ارحب.

واستمع السيد النائب الأول لتنوير من الرئيس سلفاكير حول سير تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان باعتبار أن السودان ضامن للاتفاق.

وشدد النائب الأول، في تصريح صحافي على ضرورة المضي قدماً في استكمال تنفيذ الاتفاق، بروح إيجابية من كل الأطراف، مؤكدا حدوث تقدم إيجابي فيما يتصل بتشكيل مجالس الولايات والبرلمان القومي. وأشار النائب الأول إلى التأكيدات التي تلقاها من الرئيس سلفاكير بشأن تخريج القوات المدمجة عقب عيد الأضحى المبارك، ومن ثم إدراج ما تبقى من قوات، وحث الأطراف الجنوبية على عدم التأخير في استكمال تخريج القوات في الموعد المضروب. ولفت إلى وجود لجان مشتركة من الجانبين السوداني والجنوب سوداني تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ ملف تدريب وتخرج القوات، مشيرا لاهمية العمل بروح إيجابية لتنفيذ الاتفاق.

من جانبه قال المستشار توت قلواك “لقد قدمنا تطمينات للنائب الأول بشأن مسار تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان”، مشيرا إلى التقدم الكبير في تنفيذ كافة الملفات بما في ذلك ملف الترتيبات الأمنية، حيث سيتم تخريج القوات خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً رضاء جميع الأطراف عن مستوى التنفيذ.

وأشاد المستشار قلواك بمتابعة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، لمسار تنفيذ الاتفاق مما ساعد الأطراف على تجاوز المصاعب.

الخرطوم(أخبار الخليج 365 )







