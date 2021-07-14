الدكتور تاور يتسلم مذكرة من ممثلي أساتذة الجامعات السودانية

ـ أثنى عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور، على المجهودات الكبيرة والمساهمات التي ظل يقدمها أساتذة الجامعات، خدمةً للقضايا الوطنية والقومية، وتطويراً لمسيرة التعليم بالبلاد.

وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد ممثلي أساتذة الجامعات السودانية، وتسلمه مذكرة تحوي العديد من المطالب، أن الدولة ستقوم بمناقشة هذه المذكرة مع الجهات ذات الصلة من أجل إيجاد الحلول للمشكلات والصعوبات التي تواجه أساتذة الجامعات.

وقال عضو الوفد (بحسب سونا) ممثل جامعة الخرطوم، الدكتور بابكر حمد عباس، في تصريح صحافي، إن المذكرة تحوي مطالب عادلة تتضمن عدداً من البنود أبرزها تحسين الأوضاع لأساتذة الجامعات والإسراع في معالجة تأخير المستحقات المالية للمبتعثين خارج البلاد من الجامعات المختلفة.

وأشار د. بابكر حمد إلى أن الوفد قام بتسليم ذات المذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بهدف إطلاع مجلسي السيادة والوزراء على القضايا العادلة، والمشكلات التي تواجه أساتذة الجامعات بغرض التشاور والتباحث حولها وعلاجها، حتى يتمكن الأساتذة من أداء واجبهم على الوجه الأكمل.

ولفت دكتور بابكر إلى أن الوفد لا ينتمي لأي جهة سياسية وليس لديه غرض سياسي، مؤكدا أن أساتذة الجامعات كانوا من أكثر الفئات الداعمة لثورة ديسمبر المجيدة والتغيير الذي شهدته البلاد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365 )







