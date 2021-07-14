كباشي والسفير المصري يبحثان العلاقات الثنائية

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بسفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير حسام عيسى.

وأكد السفير حسام عيسى، في تصريح صحافي (بحسب سونا) أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية والاستراتيجية. أشار إلى أن اللقاء اتسم بالشفافية وتبادل وجهات النظر فيما يتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك الثنائية والإقليمية و الدولية.

وقال إن اللقاء تطرق للجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف ثورة السودان وطموحات شعبه على كافة المستويات وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوعه، والوصول بالعلاقات بين الخرطوم والقاهرة إلى مرحلة التكامل التام والمضي قدما لإنفاذ المشروعات الاستراتيجية المهمة والمتمثلة في السكة حديد والربط الكهربائي.

ولفت السفير حسام عيسى، إلى أن اللقاء تناول أهمية التعاون والاستفادة من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الأخرى الزراعية والصناعية، وأمن على ضرورة التشاور المستمر من أجل تحقيق المنافع المشتركة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365 )







