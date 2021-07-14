سهير عبدالرحيم تكتب: رحلة الولايات (دنقلا – مروي)

في مدينة دنقلا أعجبني جداً المدخل الرئيس ، شوارع كبيرة و نظيفة أرصفة متناسقة و مطلية تتوسط كل الجزر أشجار نخيل سامقة و أزهار وأشجار واضح أنها تجد السقيا و العناية و التجذيب .
إلتقينا بالشباب و خرجنا بصحبتهم إلى مبنى المنظمة الذي يجمع و يوحد نشاطهم ، الشباب عبارة عن رؤساء مجموعة من المنظمات ولكن بدا واضحاً حجم التنسيق و وحدة الهدف التي تجمعهم .
إجتمعنا بهم حوالي الساعة عرفونا عن أنفسهم و طرحنا برنامج زيارتنا ، خرجنا من هنالك و توجهنا إلى الفندق لنرتاح قليلاً من عناء الرحلة من مروي إلى دنقلا.
مكثنا قليلاً في الفندق و غادرنا عقب ذلك إلى تلفزيون الولاية الشمالية حيث إلتقينا بمدير القناة الأستاذ صلاح عبدالعزيز ، زرنا (الاستوديوهات) ،وغرفة (الكونترول) والبث المباشر ، وسجلنا استضافة سريعة للقناة .
خرجنا من هنالك إلى قلب المدينة النابض مسرح ترهاقا حيث إلتقينا بمجموعة من المواطنين و نخب المدينة و الفاعلين في العمل الطوعي ، اللقاء إمتد لأكثر من ثلاث ساعات استمعنا فيها لإبداعات الشباب و الشيوخ على حد سواء .
كان من ضمن المتحدثين السيد محمد الهادي السيسي ممثل مبادرة (فوانيس الخير) والذي كان موجوعاً من مصادرة شركة (شريان الشمال) والتي يعتبرها حقاً أصيلاً لمواطني الشمالية و قامت عبر إكتتاب و أسهم مواطنين و يجب أن تعود اليهم ، ولا يحق أبداً مصادرتها بإعتبارها أموال كيزان .
في ذات الوقت تحدث العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني (المنظمة الإفريقية لتنمية المجتمع) و (منظمة السودان) و منظمة (سودو) و ممثل صندوق دعم الخدمات الصحية و سفراء أجيال و (بلوفور سودان) و (مبادرون نحو الأمل) .
عقب اللقاء ومخاطبتنا لأهالي دنقلا و تناولنا للقهوة ثم الشاي باللبن في حديقة المسرح وسط أجواء شتوية غريبة ، عقب ذلك عدنا مساءً إلى الفندق.
تحركنا في الصباح الباكر إلى السوق قابلنا المواطنين و دشنا مبادرة (وصلني) ، شاركنا الحماس سائقو المركبات العامة والخاصة حافلات و دفارات تاكسي و ركشة و موتر ، حتى صاحب الكارو شارك معنا وألصق (الاستيكر) على الحمار وصارت الكارو شريكاً في (وصلني) .
على وجوه المواطنين بدا واضحاً أنهم يعانون من أزمة مواصلات طاحنة وإرتفاع في كلفة النقل، كما بدا واضحاً أن هنالك تردياً في الخدمات الصحية و فقراً في الكادر الطبي و شح في الدواء ، حيث يلجأ العشرات إلى الخرطوم ، رغم أن حاج أحمد ليس بأفضل من حاج محمد .
خارج السور:
غادرنا دنقلا وأهلها يودعونا كما استقبلونا بالحب و المودة والدفء ، أنهم قوم مشبعون بالثقافة و الألفة .
نواصل
صحيفة الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر سهير عبدالرحيم تكتب: رحلة الولايات (دنقلا – مروي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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