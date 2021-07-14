عاجل.. السودان وروسيا تبحثان مجالات التعاون الثنائي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 14 يوليه 2021

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عقدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم، جلسة مباحثات، رئيس الغرفة سيرغيي نيكولايفتش ومجموعة كبيرة من رجال المال والأعمال والمستثمرين المهتمين بالعمل في السودان، بمقر غرفة التجارة والصناعة الروسية.



وشدت الصادق على ضرورة عقد اجتماع الدورة السابعة للجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي.

واستعرضت خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان بما في ذلك مسار عملية السلام، لافتة إلى أن هناك قائمة من المشروعات المعدة للاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والزراعة والتعدين.