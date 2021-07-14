تنسيق بين كسلا ومنظمتى الصحة العالمية واليونسيف استعداداً للخريف

بحث والي ولاية كسلا المكلف أمين عام الحكومة الأستاذ الطيب محمد الشيخ مع مدير منظمة الصحة العالمية بالولاية وفيق أبو النور ومدير منظمة اليونسيف بالقطاع الشرقي عثمان شيبة، بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين حول الاستعداد لطوارئ الخريف خاصة فيما يتعلق باشكاليات وسلامة المياه في محليات كسلا ، القربة، حلفا الجديدة، ودالحليو ونهر عطبرة والجوانب المتعلقة بتنقية المياه.

واستعرض مدير اليونسيف البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها بالتعاون مع الولاية والمحليات وأهمية استصحاب دور المحليات في تنفيذ البرامج ابتداءً من التخطيط ثم التنفيذ والمتابعة فضلا عن الموارد المتاحة على مستوي الولاية والمحليات والتي توفرها اليونسيف وعدد من الجهات وكيفية استيعابها.وأكد شيبة سعيهم في اليونسيف وعبر جهودها تقديم الدعم الكامل للولاية لعبور المرحلة.

من جانبه ثمن الوالي بحسب (سونا)، الأدوار الكبيرة التى تقوم بها اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية تجاه الولاية في مختلف البرامج، مشيراً إلي أهمية التنسيق وتكامل الأدوار بين الولاية والمنظمات الأممية لمواجهة تحديات الخريف ووضع الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طوارئ محتملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







