مجلس البيئة يعلن بدء مشروع تعزيز المحميات الطبيعية

ينظم المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعة في التاسعة من صباح غد الخميس 15 يوليو بفندق السلام روتانا ورشة افتتاحية لمشروع تعزيز المحميات الطبيعية والإدارة المتكاملة للنظم البيئية بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الحياة البرية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وقال الأمين العام للمجلس بروفيسور راشد مكي حسن فى تصريح بحسب (سونا)، إن الورشة التي تنعقد بمشاركة شركاء المشروع والولايات المختارة وممثلي المجتمعات المحلية تستعرض أهداف ومكونات المشروع وخطة عمله للعام 2021 وورقة حول مقومات السياحة البيئية في المحميات الطبيعية.

مضيفا أن المشروع يستهدف كلا من محمية الدندر بولاية سنار ومحمية جبل الدائر بولاية شمال كردفان ومحليتي سنجنيب ودنقناب البحرية بالبحر الأحمر ، لتعزيز نظام المناطق المحمية وتحسين الإدارة المتكاملة للنظم البيئية في المناطق المجاورة للحد من المهددات التي يتعرض لها التنوع الحيوي ووقف تدهور الأراضي واستدامة خدمات النظام البيئي ودعم سبل كسب العيش في المجتمعات المحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







