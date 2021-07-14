شلقــامي يدعو إلى عدم المغالاة في أسعار خراف الأضاحي

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دعا الدكتور نصر الدين شلقامي، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك، العمل على الوصول لأسعار معقولة لخراف الأضاحي ومتناولة لأيدي المستهلكين ليتمكنوا من شراء الاضحية والتقرب بها الى الله.
وأهاب شلقامي بجميع أصحاب المواشي بعدم المغالاة في الأسعار وأن تكون وفق الربح المعقول، مشيراً إلى أهمية أن تقوم المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية في تحمل مسؤولياتها تجاه العاملين وعلى منظمات المجتمع المدني القيام بأدوار أكبر تجاه المجتمع تخفيفاً من ضغوط أعباء المعيشة.
وأشار رئيس مجلس ادارة الجهاز القومي لحماية المستهلك بحسب سونا إلى أهمية المحافظة على جلود الأضاحي للإستفادة منها في دعم الاقتصاد خلال موسم الأضحية مطالباً وزارة الصناعة وغرفة الجلود ولجان المقاومة بالأحياء على حث وتوعية المواطنين بالطرق الصحيحة للذبح والسلخ السليم لجلود الاضاحي والتخلص الصحي من مخلفات الذبيح للمحافظة على البيئة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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