تسجيل 47020 أسرة في برنامج ثمرات بالنيل الأبيض

أشاد الاستاذ عماد احمد محمد قادم مساعد المدیر العام لوزارۃ الصحة والتنمیة الاجتماعیة بولایة النیل الابیض ومقرر اللجنة العلیا لبرنامج دعم الاسر السودانیة ،ثمرات، اشاد بالجھود المقدرة التی ظلت تبذلھا فرق العمل من مدخلي البیانات ومشرفي المراکز ولجان التغییر والخدمات ولجان المقاومة ومشرفي الاعلام بمراکز ادخال البیانات بالمحلیات في انجاح البرنامج.

وأكد قادم في تصريح بحسب (سونا)، انهم قاموا بانشاء 22 مرکزا بولاية النیل الابیض بغية تغطية كافة المستهدفين بالبرنامج مبينا ان هنالك خطة طموحة لتفعیل 20 مرکزا اخر قريبا لتسهيل انجاز الاجراءات بالصورة المطلوبة.

وقال مساعد مدير عام الصحة بالنيل الابيض إنه تم حتی الآن ادخال 47020 اسرۃ بكل محلیات الولاية حيث تم ادخال 17460 اسرۃ بكوستي و 11540 اسرۃ بربك و 4489 اسرۃ بتندلتي و3237 اسرۃ بالجبلين و5401 اسرۃ بقلي و 1150 اسرۃ بالدويم و 1535 اسرۃ بالقطينة و 1232 اسرۃ ام رمته و2500 اسرۃ بالسلام.

مؤكدا انه ما زالت عملیات ادخال البیانات بالمحلیات متواصلة ومستمرۃ بصورۃ جیدۃ من قبل المواطنین الڈین تمت توعیتھم وارشادھم من خلال الملصقات والنشرات التعریفیة حول مشروع دعم الاسر السودانیة ، ٹمرات، الي جانب اللقاءات الاڈاعیة والاخبار عبر التلفزیون القومی موضحا ان ھنالك بعض المعوقات والمشاکل التی تقف حجر عثرۃ فی طریق المشروع والتي تتمثل فی قلة وسائل الحرکة بین المراکز وكذلك نقص الاجھزۃ بالولایة والتی بلغت 90 جھاز ادخال فقط من جملة المطلوب 216 جھاز حسب ما تم رفعه وكذلك مشاکل تذبذب الشبکة انقطاع رغم استخدام جھاز الفایبر فی عدد من المراکز فضلا عن التحدیات الاخری التي تطرأ في فصل الخریف والمتمثلة في انقطاع التواصل بين المدن والارياف وايضا القطوعات المتكررة للتیار الکھربائی.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







