آلية حماية السودانيين بالخارج تكشف عن وجود (2014) موقوفاً بالخارج

كشف الإجتماع الثاني للآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج عن وجود (2014) موقوفاً سودانياً بالخارج في مختلف القضايا موجودة لدى دوائر الجاليات والحماية القانونية بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، وإدارة العون القانوني بوزارة العدل ، وأخرى مماثلة لدى وزارة الخارجية بالإضافة الى تسع قضايا اخرى لدى المفوضية القومية لحقوق الإنسان.

ووجهت وكيل وزارة العدل خلال اجتماع إنعقد أمس بحسب صحيفة الانتباهة، بمقر الآلية بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج برئاسة مولانا سهام عثمان محمد بحصر وتصنيف القضايا وتفاصيلها والوقوف على مراحلها سوى بالداخل او الخارج وتقديمها لإجتماع الآلية القادم عقب عطلة عيد الأضحى المبارك تمهيداً لرفعها الى دوائر القضاء للنظر فيها.

وفي ذات الاثناء ناقش الاجتماع خطة الآلية لمتبقي العام 2021م ووجه بإجراء بعض التعديلات فيها مع دعم بعض بنودها بالمزيد من المعلومات بما يفضي الى نتائج إيجابية تحقق الأهداف المرجوة من مشروعات الخطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







