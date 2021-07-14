لجنة النظر في قضیة المفصولین تعسفيا ترفع توصيات لمجلس الوزراء

عقدت لجنة النظر في قضیة المفصولین تعسفیاً من الخدمة المدنية اجتماعھا الدوري رقم 58 اليوم الاربعاء بمقره بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. و اطلعت اللجنة بحسب سونا على قرار وزیر شؤون رئاسة مجلس الوزراء رقم 338 والخاص بأسس وضوابط تحسین المعاش للمفصولین تعسفیاً، ورحبت اللجنة بصدور القرار و الخطوات التي إتخذھا الصندوق الوطني للمعاشات والضمان الاجتماعي بتشكیل لجان للبدء في تنفیذ القرار.

وقررت اللجنة مخاطبة دیوان شؤون الخدمة لإصدار جدول التدرج الوظیفي للمعاشیین لتسھیل مھمة صندوق المعاشات في تنفیذ القرار الوزاري. واستعرضت اللجنة تقاریر اللجان الفرعیة وأصدرت توصیات بشأن طلبات المفصولین في عدد من المؤسسات والوزارات ورفعت توصیاتها بشأنھا للسيد وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء .وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتھا الدوریة أسبوعیا للنظر في ملفات المفصولین تعسفیا من الخدمة المدنیة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







