عاجل.. سلفاكير يلتقي “حميدتي” بجوبا ويبحثان سير تنفيذ اتفاق السلام

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 14 يوليه 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استقبل رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت اليوم بمدينة جوبا، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية، الى جانب القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب.



واستمع النائب الأول لتنوير من الرئيس سلفا كير حول سير تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان بوصف السودان ضامناً للاتفاق. وشدد “حميدتي” في تصريحات صحفية، على ضرورة المضي قدماً في استكمال تنفيذ الاتفاق وتجاوز العقبات بروح إيجابية من كل الأطراف، مؤكداً حدوث تقدم إيجابي فيما يتصل بتشكيل مجالس الولايات والبرلمان القومي.

وأكد “حميدتي”، تلقيه تأكيدات من الرئيس سلفا كير بشأن تخريج القوات المدمجة في مدة أقصاها بعد عيد الأضحى المبارك ومن ثم إدراج ما تبقى من قوات، وحث الأطراف الجنوبية على عدم التأخير في استكمال تخريج القوات في الموعد المضروب، ونوه الى وجود لجان مشتركة من الجانبين السوداني والجنوب سوداني تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ ملف تدريب وتخريج القوات، مشيراً الى أنه لا مخرج للأطراف كافة سوى العمل بروح إيجابية لتنفيذ الاتفاق.

من جانبه، قال المستشار الأمني لسلفا كير، توت قلواك، إنهم قدموا تطمينات للنائب الأول بشأن مسار تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، مشيراً الى التقدم الكبير في تنفيذ كافة الملفات بما في ذلك ملف الترتيبات الأمنية، حيث يتم تخريج القوات خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً رضاء جميع الأطراف بمستوى التنفيذ، مشيداً بمتابعة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول “حميدتي” لمسار تنفيذ الاتفاق، مما ساعد الأطراف على تجاوز المصاعب.