معهد تكنولوجيا السكر يعقد اجتماعه الأول بكنانة

عقدت اللجنة التنسيقية لمعهد تكنولوجيا السكر القومي بجامعة الإمام المهدي بولاية النيل الأبيض اليوم بكنانة اجتماعها الأول بمشاركة شركة سكر كنانة وشركة السكر السودانية وسكر النيل الأبيض ومديري مراكز البحوث والتدريب وبالإدارات الفنية والبحوث والإستشارات الصناعية بوزارة الصناعة الاتحادية ومدير كرسي اليونيسكو لنقل التقانة وممثلي جامعة الإمام المهدي .

وقال بروفيسور نمر عثمان البشير، رئيس مجلس جامعة الإمام المهدى في تصريح، إن الاجتماع يجئ بغرض التأسيس لشراكة متكاملة ما بين الصناعة ممثلة في قطاع السكر ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في جامعة الإمام المهدي والجامعات التي وقعت على وثيقة التعاون لإنشاء مركز تكنولوجيا السكر وأضاف نمر إن المركز يهدف الى تطوير قطاع السكر من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على كافة المستويات وبناء منظومة بحث علمي يستفيد منها القطاع.

من جانبه أكد بروفيسور حسن مضوي، مدير المعهد القومي لتكنولوجيا السكر،على أهمية التعاون بين التعليم العالي وقطاع السكر مقدماً عرضا لمقترحات حول أولويات عمل المعهد وهيكلته مشيراً بحسب سونا، الى فرص التعاون مع معاهد مشابهة اقليمياً ودولياً في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا إلى جانب خلق فرص للبرامج التخصصية فى الدراسات العليا وبرامج التدريب والتأهيل للقيادات العاملة في مجال السكر ووالعاملين فى المجالات الفنية.

واختار المجلس التنسيقي دكتور حسن إبراهيم مفضل مدير الإستشارات بشركة سكر كنانة كرئيس للمجلس التنسيقي ودكتور عبد المنعم أبوسن مدير البحوث بشركة السكر السودانية كمقرر للمجلس وأستاذة إسراء عبد المنعم من كلية الهندسة جامعة الإمام المهدي مقررا مساعدا .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







