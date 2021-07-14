الثروة الحيوانية إستخدام تقانات المعلومات مع شركة المانية

بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي مع ممثل شركة نوش الألمانية امكانية واهمية إستخدام نظم وتقانة المعلومات بإدخال بيانات الماشية من أجل تعريف وتتبع الحيوان لتطوير قطاع صادرات الماشية واللحوم والوصول إلى الأسواق الدولية. وقال الوزير لدى لقائه بمكتبه امس بحسب (سونا)، ممثل شركة نوش الالمانية التى تعمل فى مجال نظم المعلومات إن هذا النظام يسهم في زيادة جودة ومواصفات الثروة الحيوانية مما يتيح الفرصة لزيادة الطلب وفتح أسواق جديدة لقطاع الثروة الحيوانية. وأكد عبد النبي أهتمام وزارته لتطوير صادر الماشية واللحوم باتباع التقانات والنظم الحديثة لمواكبة الأسواق العالمية والتي هي من أهداف الفترة الانتقالية لدعم القطاع وتطويره وفتح فرص للإستثمار الخارجي. وناقش اللقاء الترتيبات والخطوات اللازمة لإعداد المؤتمر المزمع عقده قريباً حول الرؤى المستقبلية لصادرات الثروة الحيوانية ، برعاية وزارة الثروة الحيوانية وشركة نوش الألمانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)







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