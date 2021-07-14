المالية بالشمالية تشرع في إستكمال المستحقات المالية للعاملين بالدولة

شرعت وزارة المالية والقوي العاملة بالولاية الشمالية في إجراءات صرف منحة عيد الاضحي المبارك شهرين للعاملين بالخدمة المدنية كما تتابع الوزارة مع المركز التحويلات المالية الخاصة بمرتب شهر يوليو الجاري. صرح بذلك بحسب (سونا) مدير عام وزارة المالية والقوي العاملة المكلف بالولاية الشمالية الاستاذ عبد الله محمد عثمان العاز مشيرا الي أن جهود الوزارة مستمرة بالتعاون مع وزارة المالية الاتحادية لسداد متبقي البديل النقدي للعاملين لستة أشهر بجانب الإيفاء ببدل اللبس. وجدد عثمان إهتمام الوزارة وحرصها علي حقوق العاملين تقديرا لجهودهم في دفع عجلة الإقتصاد والتنمية والتطور وخدمة المواطنين في كافة مؤسسات الخدمة المدنية. وأعلن العاز في تصريحه عن الشروع في إجراءات تعديل موازنة العام الحالي عبر اللجنة التي تم تكوينها لهذا الغرض وذلك لاستيعاب المتغيرات الإقتصادية التي حدثت وتمشيا مع جهود وسياسات الدولة الرامية نحو الإصلاح وتغيير واقع الاقتصاد بالبلاد بما يحقق التنمية المنشودة والارتقاء بمستوي الخدمات الاساسية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)







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