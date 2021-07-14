شاهد بالفيديو ولأول مرة: جندية سعودية تقدم مؤتمر الحج

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ظهرت عبير الراشد، الجندية السعودية يوم أمس لتقدم المؤتمر الصحفي الذي عقدته القيادات الأمنية قبيل موسم الحج لتصبح بذلك أول امرأة تؤدي هذه المهمة.
وقالت عبير الراشد، خلال المؤتمر الذي بثته قناة “الإخبارية”: “نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة في منطقة مكة المكرمة، ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442هـ”.
وأضافت “نسلط الضوء في هذا المؤتمر على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتسهيل أداء نسكهم بسلام آمنين”.
وظهرت عبير الراشد بزيها العسكري، بما فيه قبعتها التي ارتدتها فوق الحجاب، لتؤدي التحية العسكرية للضباط الذين سيعقدون المؤتمر الصحفي، من ثم تلقي كلمة ترحيبية قصيرة.
من جهتهم، احتفى عديدٌ من السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالجندية عبير الراشد، معربين عن فخرهم بها وأدائها ولغتها، ووصف آخرون تقديمها مؤتمر أمن الحج بـ “خطوة نوعية”، و”مجال جديد للمرأة السعودية”، معتبرين أن “نجاحات المرأة السعودية ما زالت تتوالى”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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