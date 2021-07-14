(حميدتي) يصل جوبا

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وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً. وكان في استقباله بمطار جوبا توت قلواك المستشار الأمني للرئيس سلفاكير.
وسيلتقي النائب الأول خلال زيارته بحسب (سونا)، الرئيس سلفاكير ميارديت إلى جانب عدد من المسؤولين في حكومة جنوب السودان .
تأتي زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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